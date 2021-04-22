В Башкирии пьяный мужчина угнал машину у своего знакомого

По предварительным данным, приятели накануне вместе выпивали спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, потерпевший лег спать, а его знакомый вначале ушел к себе домой, но под утро вернулся. Увидев стоящую во дворе дома машину потерпевшего, мужчина решил поехать в город за добавкой и угнал автомобиль, в замке зажигания которого были ключи. На следующий день владелец автомобиля, увидев пропажу своего железного коня, обратился в полицию. Однако история на этом не заканчивается. Потерпевший встретил на улице другого знакомого, которому рассказал о случившемся. Этот мужчина как раз направлялся в город и случайно увидел «героя» преступления и вызвал полицейских.

пресс-служба МВД Башкирии