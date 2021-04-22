В Башкирии разыскивают водителя, сбившего насмерть пешехода

Вчера, 21 апреля, неустановленный водитель, следуя со стороны посёлка Турбаслы в направлении улицы Зелёная Роща, сбил 59-летнего уфимца, который шел по проезжей части в попутном направлении. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

Наезд на пешехода произошел в десятом часу вечера. С места преступления водитель скрылся.

Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте трагедии. В настоящее время сотрудники ГИБДД разыскивают скрывшегося с места ДТП водителя и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время ведётся его розыск. Обладающих информацией, позволяющей установить причастного к происшествию водителя, просим сообщить в ближайший отдел полиции. пресс-служба ГИБДД Башкирии