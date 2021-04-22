В Уфе нашли труп пропавшего без вести 84-летнего Линафа Киреева

Поиски пропавшего без вести 84-летнего жителя Уфы завершились трагедией. Линафа Киреева искали на протяжении пяти дней. 16 апреля пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении, однако обратно так и не вернулся.

Родные и близкие пропавшего без вести пенсионера не находили себе места. В его поисках принимали активное участие волонтеры отряда "Лиза Алерт".

Вчера, 21 апреля, добровольцы ПСО сообщили плохую новость. К сожалению, Линафа Киреева нашли мертвым. Причины и обстоятельства его гибели предстоит выяснить следователям.