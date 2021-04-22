В Уфе во время несогласованного митинга задержали 28 человек

В Уфе накануне прошел несогласованный митинг. В результате протестной акции были задержаны 28 участников, которые были доставлены в отделение полиции. Такие цифры привел руководитель администрации главы республики Александр Сидякин.
По официальным данным, около 500 уфимцев вышли на улицу в этот день. По мнению некоторых экспертов, это является провалом для оппозиции. Ранее руководители и координаторы штабов по всей стране покинули Россию, в их числе и Лилия Чанышева - глава уфимского штаба Навального.
В незаконных акциях в России приняли участие 14,4 тыс чел. Трансляцию на Навальный LIVE из 2 500 000 подписчиков смотрело 58 000 русскоязычных зрителей по всему миру.
На задержанных составили протоколы, им грозит штраф до 15 тысяч рублей или до 15 суток ареста, а если это повторное нарушение — до 30 суток и 300 тысяч. Ранее СМИ ошибочно сообщали недостоверные сведения о почти ста задержанных.
Автор фотографии: Маковеева Светлана