В России восстанавливают почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач»

Почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» будет восстановлено в России. Известно, что соответствующий указ должен вскоре подписать президент России Владимир Путин.
Ранее с просьбой вернуть звание обратились члены Национальной ветеринарной ассоциации. По их словам, из-за его отсутствия доктора не могут быть поощренными наградой «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», потому что они не относятся к сотрудникам агрокомплекса.
Всего в России почетные звания присваиваются представителям 60 профессий. Обладатели получают различные льготы на региональном уровне.