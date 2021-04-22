В России восстанавливают почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач»

Ранее с просьбой вернуть звание обратились члены Национальной ветеринарной ассоциации. По их словам, из-за его отсутствия доктора не могут быть поощренными наградой «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», потому что они не относятся к сотрудникам агрокомплекса.