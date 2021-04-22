Лилия Гумерова о выплате для семей со школьниками: «Это существенная мера поддержки»

Все семьи, где есть школьники, получат в августе по 10 тысяч рублей. Об этом в своем Послании Федеральному собранию заявил Владимир Путин. Руководитель страны предложил поддержать семьи с детьми перед новым учебным годом. Уже в августе родители таких детей получат прибавку к семейному бюджету.

С 1 июля в стране начнут материально поддерживать детей, у которых в свидетельстве о рождении указан только один родитель, или же отец и мать официально разведены. В среднем по стране выплата на ребенка от 8 до 16 лет составит 5 тысяч 650 рублей в месяц. Кроме того, теперь размер выплат за больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно не будет зависеть от стажа женщины – он составит 100% от заработка трудящейся.