Лилия Гумерова о выплате для семей со школьниками: «Это существенная мера поддержки»

Все семьи, где есть школьники, получат в августе по 10 тысяч рублей. Об этом в своем Послании Федеральному собранию заявил Владимир Путин. Руководитель страны предложил поддержать семьи с детьми перед новым учебным годом. Уже в августе родители таких детей получат прибавку к семейному бюджету.

С 1 июля в стране начнут материально поддерживать детей, у которых в свидетельстве о рождении указан только один родитель, или же отец и мать официально разведены. В среднем по стране выплата на ребенка от 8 до 16 лет составит 5 тысяч 650 рублей в месяц. Кроме того, теперь размер выплат за больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно не будет зависеть от стажа женщины – он составит 100% от заработка трудящейся.

Для миллионов семей очень важно в преддверии учебного года получить поддержку для подготовки детей к школе. Поэтому единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей для всех семей, в которых дети идут в школу, – существенная мера поддержка. Более того, к середине августа выплаты будут завершены. Значит, к 1 сентября каждая семья, где есть школьник, эту поддержку получит.

Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

Министр труда России Антон Котяков уже пояснил: для получения единовременной выплаты школьникам нужно будет подать только одно заявление в электронном виде в МФЦ, отделение Пенсионного фонда или органы соцзащиты. Остальную работу сделает государство. На единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста смогут претендовать порядка 17 млн человек в стране.

Мы видим приверженность руководства нашей страны тем положениям Конституции, которые закреплены в первом разделе. Это и положение о том, что Россия является социальным государствам, это подтверждается теми тезисами, которые направлены на поддержку детства, материнства и семьи в целом.

Руслан Зайнуллин, директор института права БашГУ
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