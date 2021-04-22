В Башкирии рассказали, как недельные дожди повлияют на паводок

Фото №1 - В Башкирии рассказали, как недельные дожди повлияют на паводок

В Башкирии засушливая погода сменилась на дождливую. Осадки будут идти, как минимум, неделю по всей республике. У многих сразу возник вопрос: «Как дожди повлияют на ситуацию с паводком в некоторых районах Башкирии?».

По словам председателя Госкомитета РБ по ЧС Фарита Гумерова, осадки не сыграют существенной роли в данной ситуации и не ухудшат ее.

В ближайшие дни ожидаются атмосферные осадки, которые продлятся до конца недели. Эти осадки существенно не будут влиять на прохождение паводковой ситуации

Фарит Гумеров

На горных реках будет незначительный рост уровня воды, на реке Белой сохранятся сегодняшние уровни. На сегодня по Белой 630 см – за сутки снижение на 11 см. По рекам Деме и Уфе наблюдается рост уровня воды на 6 см. Уровень воды в реке Уфе составил 687 см, в Дёме – 455 см.

Можно констатировать, что максимальный уровень воды по реке Белой в районе Монумента Дружбы составил 641 см. Несмотря на увеличение сброса воды с Павловского водохранилища, существенных увеличений уровня воды на реке Белой не ожидается

Фарит Гумеров
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