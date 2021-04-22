В Башкирии рассказали, как недельные дожди повлияют на паводок

В Башкирии засушливая погода сменилась на дождливую. Осадки будут идти, как минимум, неделю по всей республике. У многих сразу возник вопрос: «Как дожди повлияют на ситуацию с паводком в некоторых районах Башкирии?».
По словам председателя Госкомитета РБ по ЧС Фарита Гумерова, осадки не сыграют существенной роли в данной ситуации и не ухудшат ее.
На горных реках будет незначительный рост уровня воды, на реке Белой сохранятся сегодняшние уровни. На сегодня по Белой 630 см – за сутки снижение на 11 см. По рекам Деме и Уфе наблюдается рост уровня воды на 6 см. Уровень воды в реке Уфе составил 687 см, в Дёме – 455 см.