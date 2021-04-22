В Башкирии рассказали, как недельные дожди повлияют на паводок

На горных реках будет незначительный рост уровня воды, на реке Белой сохранятся сегодняшние уровни. На сегодня по Белой 630 см – за сутки снижение на 11 см. По рекам Деме и Уфе наблюдается рост уровня воды на 6 см. Уровень воды в реке Уфе составил 687 см, в Дёме – 455 см.