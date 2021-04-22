Первые случаи укусов клещей зафиксированы в Башкирии

В Башкирии зарегистрированы первые случаи укусов клещей. Об этом сообщает республиканский Роспотребнадзор.

Фото №1 - Первые случаи укусов клещей зафиксированы в Башкирии

По данным ведомства, в этом году зафиксирован рост обращений по сравнению с аналогичным периодом в 2020. Так, уже 124 человека обратились за помощью медиков, когда в 2020 этот показатель равнялся 106. 

Напомним, в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии РБ и его филиалах клещей исследуют на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями — возбудителями боррелиоза.

«Специалистами Роспотребнадзора проводится разъяснительная работа с населением о мерах профилактики. Одним из важнейших направлений при этом остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов»

пресс-служба Роспотребнадзора 

Самым действенным методом профилактики от укусов и заражения является прививка. Вакцинация от энцефалита идет в Башкирии круглый год.

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