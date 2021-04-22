Первые случаи укусов клещей зафиксированы в Башкирии

В Башкирии зарегистрированы первые случаи укусов клещей. Об этом сообщает республиканский Роспотребнадзор.
По данным ведомства, в этом году зафиксирован рост обращений по сравнению с аналогичным периодом в 2020. Так, уже 124 человека обратились за помощью медиков, когда в 2020 этот показатель равнялся 106.
Напомним, в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии РБ и его филиалах клещей исследуют на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями — возбудителями боррелиоза.
Самым действенным методом профилактики от укусов и заражения является прививка. Вакцинация от энцефалита идет в Башкирии круглый год.