МЧС: на Башкирию надвигается штормовой ветер

В Башкирии прогнозируется опасное природное явление. По сообщению пресс-службы МЧС, в республике ожидаются сильные порывы ветра, которые будут достигать 17 м/с.

Температура воздуха сегодня, 22 апреля, будет +9...+14 градусов. Синоптики сообщили также об осадках: на протяжении всего дня в Башкирии будет лить дождь.