В Уфе прошла конференция, посвященная 185-летию Национальной библиотеки им. З. Валиди

Национальная библиотека республики оцифровала четверть архивных данных. Об этом сообщили на международной конференции, посвященной 185-летию учреждения. Библиотека была создана в 1836 году при Дворянском Собрании.

За время существования к ней присоседились мусульманские, вузовские библиотеки. Сейчас в коллекции более 3 миллионов изданий. На прямую связь с Национальной библиотекой вышли коллеги со всей страны и зарубежья. В режиме онлайн специалисты обсудили вопросы сохранения редких изданий, сохранения фондов.