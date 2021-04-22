В Уфе прошла конференция, посвященная 185-летию Национальной библиотеки им. З. Валиди

Национальная библиотека республики оцифровала четверть архивных данных. Об этом сообщили на международной конференции, посвященной 185-летию учреждения. Библиотека была создана в 1836 году при Дворянском Собрании.

За время существования к ней присоседились мусульманские, вузовские библиотеки. Сейчас в коллекции более 3 миллионов изданий. На прямую связь с Национальной библиотекой вышли коллеги со всей страны и зарубежья. В режиме онлайн специалисты обсудили вопросы сохранения редких изданий, сохранения фондов.

Фонды библиотеки это не только достояние башкирского народа, это достояние и тюркоязычного мира, и всего мира.

Юлдаш Ураксин, директор Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан
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