В Уфе определили лучшие дошкольные учреждения с изучение башкирского языка

В Уфе определили победителей конкурса на лучшие дошкольные учреждения с изучением башкирского языка. Ими стали 20 сельских и 10 городских образовательных организаций. Межрегиональный конкурс проходил в Башкортостане и также охватил Челябинскую и Свердловскую области.

Проект реализовали в рамках госпрограммы по сохранению и развитию государственных и народных языков Башкортостана. Для изучения родного языка дошкольным учреждениям разработали две новые программы: «Бала сак» и «Шатлык». Последняя ориентирована на детей, не владеющих башкирским, но желающим его выучить. Учебные материалы основаны на методике обучения дошкольников иностранному языку, то есть родной будут изучать с опорой на русский.