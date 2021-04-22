В Башкирии вынесли приговор молодому отцу, который выбросил котёнка из окна

Житель Нефтекамска выслушал приговор суда за свой бесчеловечный поступок. Мужчина, будучи пьяным, выкинул котенка из окна девятого этажа. Несчастное животное умерло в муках от сильного отека легких и травм.

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Инцидент попал на видеокамеры, установленные в подъезде дома. После огласки данного случая на него обратили внимание сотрудники полиции. Мужчине предъявили обвинение по статье «Жестокое обращение с животными». Отец маленького ребенка мог отправится в колонию, однако суд назначил лишь штраф в размере 25 тысяч рублей.

Судья принял во внимание тот факт, что мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Также смягчающим наказание обстоятельством стал тот факт, что у мужчины на иждивении есть малолетний ребенок.

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