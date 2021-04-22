В Уфе увеличилась цена проезда на общественном транспорте

В Уфе выросла стоимость проезда на автобусах. Изменились цены с сегодняшнего дня, 22 апреля, и коснулись они двух популярных маршрутов.

Так, проезд по маршруту №272 «Уфимский ДОК – Телецентр» теперь будет стоить 25 рублей для пассажиров, которые не пользуются картой «Алга». Для тех, у кого она в наличии, теперь придется отдать 23 рубля.