В Уфе увеличилась цена проезда на общественном транспорте

В Уфе выросла стоимость проезда на автобусах. Изменились цены с сегодняшнего дня, 22 апреля, и коснулись они двух популярных маршрутов.
Так, проезд по маршруту №272 «Уфимский ДОК – Телецентр» теперь будет стоить 25 рублей для пассажиров, которые не пользуются картой «Алга». Для тех, у кого она в наличии, теперь придется отдать 23 рубля.
Проезд по маршруту №298 «Уфимский ДОК – торговый центр «Мега-Уфа» обойдется жителям и гостям Уфы в 25 рублей по карте, а при расчете иными способами – в 30 рублей. При этом проезд до конечной остановки «СТЦ «Мега-Уфа» по карте стоит 25 рублей, а при оплате наличными или банковской картой – 35 рублей.