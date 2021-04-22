МЧС: ситуация с паводком в Башкирии стабилизировалась

Ситуация с паводком в регионе стабилизируется. За минувшие сутки на телефон горячей линии регионального МЧС поступило всего два обращения о подтоплении: в Чишминском и Кармаскалинском районах. Между тем растет число звонков, связанных с природными пожарами – 58 сообщений за сутки. Об этом сообщили сегодня на брифинге по паводковой ситуации в регионе.

По прогнозам специалистов, ожидается второй пик половодья, который выпадет на конец апреля и начало мая, усугубят ситуацию дожди. В случае возникновения чрезвычайной ситуации обращайтесь по телефону 112. Спасатели помогут не только с эвакуацией в случае подтопления, но и с последствиями прихода большой воды: помогут убрать мусор, откачать воду, провести другие работы.

Идет снижение. Мы знаем, что на бассейне Белой большое подтопление садов, но оттуда обращений не поступало. Были обращения из Кармаскалинского и Чишминского районов. Фарит Гумеров, председатель госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям