В Уфе изъяли крупную партию контрафактной одежды

В Уфе изъяли более 1500 единиц контрафактной одежды и обуви. В одном из магазинов активисты проекта «Безопасная республика» обнаружили крупную партию вещей без сертификатов. Для мониторинга волонтеры приобрели футболку с логотипом одного из брендов.
Качество изделия показалось сомнительным и активисты попросили у продавца документы на товар. Сертификата не оказалось, зато на полках было много одежды, обуви и бейсболок с логотипами известных марок. На место нарушения активисты вызвали сотрудников полиции. Товар с поддельными логотипами изъяли.
Проект «Безопасная республика» действует с 2020 года. За все время проведено около тысячи рейдов. Проект нацелен не только на борьбу с контрафактном, но и с суррогатом и другой нелегальной продукцией.