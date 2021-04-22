В Уфе изъяли крупную партию контрафактной одежды

В Уфе изъяли более 1500 единиц контрафактной одежды и обуви. В одном из магазинов активисты проекта «Безопасная республика» обнаружили крупную партию вещей без сертификатов. Для мониторинга волонтеры приобрели футболку с логотипом одного из брендов.

Качество изделия показалось сомнительным и активисты попросили у продавца документы на товар. Сертификата не оказалось, зато на полках было много одежды, обуви и бейсболок с логотипами известных марок. На место нарушения активисты вызвали сотрудников полиции. Товар с поддельными логотипами изъяли.

В текущем году проведено почти 200 мероприятий, из которых около 40 закончились выявлением нарушений. У нас есть один оригинальный общественный совет и шесть, которые расположены в крупных городах республики. Антон Буфетов, координатор проекта «Безопасная республика»