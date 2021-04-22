Под Уфой двое мужчин трагически погибли в утонувшем экскаваторе

В Башкирии произошла трагедия, унесшая жизнь двоих мужчин в возрасте 37 и 48 лет. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции.

По данным надзорного органа, погибшие в тот день были на рабочем месте на территории ЗАО «Баштрансгидромеханизация». Мужчина находились в салоне экскаватора, который в какой-то момент начал уходить под воду в карьере. Самостоятельно выбраться работники не смогли и умерли от асфиксии.