Под Уфой двое мужчин трагически погибли в утонувшем экскаваторе

В Башкирии произошла трагедия, унесшая жизнь двоих мужчин в возрасте 37 и 48 лет. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции. 

Фото №1 - Под Уфой двое мужчин трагически погибли в утонувшем экскаваторе

По данным надзорного органа, погибшие в тот день были на рабочем месте на территории ЗАО «Баштрансгидромеханизация». Мужчина находились в салоне экскаватора, который в какой-то момент начал уходить под воду в карьере. Самостоятельно выбраться работники не смогли и умерли от асфиксии.

Сейчас инспекция определяет причины и обстоятельства случившегося, инспекторы выясняют, как соблюдались меры безопасности и охраны труда.

Известно, что погибшими являются 47-летний бригадир машинистов земснаряда и 38-летний главный механик.

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