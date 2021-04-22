В Башкирии показали, как проходит вакцинация в отдаленных деревнях

Доступна для жителей даже самых отдаленных деревень. В Ишимбайском районе на вакцинацию сельчан от коронавирусной инфекции выезжает специальная мобильная бригада. Ежедневно люди в белых халатах прививают около 100 человек.

Сейчас в распоряжении медицинских работников препарат «Гамм Ковид Вак». Вакцинация в районе началась в середине января и на сегодня сотрудники местной больницы привили первым компонентом вакцины почти 5 тысяч человек. Повторную прививку от коронавирсуной инфекции получили почти 3 тысячи пациентов.

В районе люди организованные, приходят довольно таки много. В день около 100 человек прививаем, деревень пять. Смотря сколько деревень, конечно.

Эльвира Аитова, процедурная медсестра Ишимбайской центральной районной больницы

Я думаю, все люди должны относиться серьезно к этой болезни, и должны делать, чтобы не болеть, чтобы жить здорово, чтобы других тоже не заражать.

Раиса Латыпова, жительница с. Ишеево
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