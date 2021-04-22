Следком Башкирии проводит проверку по факту гибели двоих работников, утонувших в карьере

В Алексеевке во время производственных работ погибли бригадир и механик. Мужчины находились в салоне экскаватора, когда транспорт перевернулся и они оказались зажатыми машиной. Работники скончались от полученных травм на месте ЧП.

Как сообщили в пресс-службе Следкома по РБ, трагедия произошла накануне. Мужчины были на строительстве водоотвода на подтопленном карьеру. Во время работ произошел обвал грунта и экскаватор провалился в воду, мужчины выбраться из салона уже не смогли.

При движении двоих работников через подтопленный участок на экскаваторе произошло обрушение грунтовой насыпной дороги и опрокидывание экскаватора в образовавшийся водоем, в результате бригадир и механик оказались зажатыми под транспортным средством и скончались на месте. пресс-служба СК по РБ

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, в организации изъята и анализируется необходимая документация по охране труда, инициировано расследование в региональном управлении Государственной инспекции труда, опрашиваются очевидцы, руководство и работники организации.

В ходе проверки действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности и при выполнении данного вида работ, будет дана правовая оценка, завили в следкоме.