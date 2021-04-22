В селе Башкирии открылся раздаточный пункт «Молочной кухни»

В селе Толбазы открылся фирменный раздаточный пункт «Молочной кухни». Творог, кефир и молоко, а также сухие смеси бесплатно там получают льготные родители 160 детей до 3 лет и одна кормящая мама. Все они – в числе льготников. Раньше выдача молочной продукции проходила в одной из аптек. Теперь же, по словам сельчан, все стало гораздо проще.

В аптеку приходишь, там люди стоят за лекарствами, а мы за молочным. А тут очереди нет, хорошо.

Минзаля Бурханова, жительница с. Толбазы

Мы здесь рядом живем, уже второй год получаем.

Гульназ Хусаинова, жительница с. Толбазы

Всего в республике семь производственных площадок и 132 раздаточных пункта «Молочной кухни». Для Стерлитамакского обособленного подразделения раздаточная точка в Толбазах стала 12-й по счету. В этом году планируется запустить и автолавку по отдаленным селам Стерлитамакской зоны. А пока этот пункт будет обслуживать весь Аургазинский район.

Фото №1 - В селе Башкирии открылся раздаточный пункт «Молочной кухни»

Выдача каш и сухих смесей – по средам до обеда, выдача молочной продукции – вторник и пятница. Продажу в розницу планируем, если будет такая потребность.

Айгуль Гильманова, начальник обособленного подразделения «Молочной кухни» г. Стерлитамака

Помещение выбирали исходя из пешей доступности и комфортной доставке продуктов.

Сергей Цуканов, заместитель главы администрации Аургазинского района
Уфимская волна