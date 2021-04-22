В селе Башкирии открылся раздаточный пункт «Молочной кухни»

В селе Толбазы открылся фирменный раздаточный пункт «Молочной кухни». Творог, кефир и молоко, а также сухие смеси бесплатно там получают льготные родители 160 детей до 3 лет и одна кормящая мама. Все они – в числе льготников. Раньше выдача молочной продукции проходила в одной из аптек. Теперь же, по словам сельчан, все стало гораздо проще.