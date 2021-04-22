Минтруд Башкирии прокомментировал предложение продлить майские праздники

В России федеральный Минтруд рассматривает вопрос о продлении майских каникул. Жители Башкирии должны отдыхать 1-3, 8-10, а также 13 мая. Однако есть вероятность, что выходные будут увеличены.

По словам главы Минтруда РФ Антона Котякова, выходные могут стать дни между Днем труда и Днем Победы. Однако окончательное решение еще не принято.

Как сообщает уфимское издание Ufatime.ru со ссылкой на региональное профильное ведомство, в Минтруде Башкирии в курсе о планах Москвы, но уточнили, что разговоры о продления майских выходных считают преждевременными.