Депутаты Башкирии внесут в Госдуму законопроект о регистрации домашних собак

Башкирские парламентарии предлагают обязать регистрировать домашних собак. Это позволит вести их учет, а в случае ЧП найти и наказать хозяина четвероного. К ответственности владельца должны привлечь и за выброшенных на улицу животных.
Законопроект Госсобрание внесет в Госдуму. Данное решение было принято после трагедии в селе Сафарово Учалинского района, где в результате нападения собак погиб четырехлетний ребенок. По словам председателя парламента Константина Толкачева, уже установлено, что большая часть нападавших собак не бездомные, у них есть хозяева.
По данным Управления ветеринарии, в республике насчитывается более 150 тысяч безнадзорных собак. В 2020 году в регионе зарегистрирован 251 случай нападения на людей.