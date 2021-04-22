Депутаты Башкирии внесут в Госдуму законопроект о регистрации домашних собак

Законопроект Госсобрание внесет в Госдуму. Данное решение было принято после трагедии в селе Сафарово Учалинского района, где в результате нападения собак погиб четырехлетний ребенок. По словам председателя парламента Константина Толкачева, уже установлено, что большая часть нападавших собак не бездомные, у них есть хозяева.