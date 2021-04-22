В Башкирии собак, которые загрызли мальчика, некому было ловить

Вчера в Башкирии по факту страшной трагедии в деревне Сафарово в Общественной палате региона был проведен круглый стол. На мероприятие также пригласили представителей администрации Учалинского района.
Алмас Рахматуллин, замглавы администрации Учалинского района, поделился, как обстояли дела с отловом бродячих собак в муниципалитете. Он отметил, что найти подрядчика, который будет заниматься этой непростой работой, очень непросто.
Все упирается в требования к подобным компаниям. Из-за этого поиск подрядчика был запущен в феврале, а найти исполнителя удалось только в апреле. И вот, когда уже казалось, что вопрос закрыт, спустя некоторое время представитель компании связался с Рахматуллиным.
Как оказалось, представители прокуратуры запретили этой фирме заниматься отловом бродячих собак. Причиной такого запрета стало отсутствие специального транспорта для перевозки животных.
Напомним, страшная трагедия произошла в минувшие выходные в Учалинском районе. На мальчика, который вышел из дома погулять, напали бродячие собаки. Животные перегрызли ребенку горло, несчастный ребенок скончался от полученных травм.