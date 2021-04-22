В Башкирии мужчина зарезал спящего парня своей дочери

В маленькой деревне в Башкирии произошла кровавая семейная драма, унесшая жизнь молодого мужчины. Он погиб от рук 58-летнего отца своего возлюбленной.

Как сообщает пресс-служба районного суда, трагедия произошла в деревне Ключевское Иглинского района. Мужчина, его дочь и ее 29-летний парень во время застолья поругались. Отец затаил сильную обиду на возлюбленного дочери и решил отомстить.

Он дождался, когда мужчина уснет, взял в руки два ножа и зарезал его спящего. Парень скончался мгновенно от обильного кровотечения.