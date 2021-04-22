В Уфе жильцы барака жалуются на зловонный запах и сырость

Дыры в потолке, изношенные трубы и переполненные выгребные ямы. Жители одного из в домов в Уфе живут в нечеловеческих условиях. Ко всему прочему прибавилась и авария, которая лишила барак воды. Обращения и жалобы в местные органы власти и управляющую компанию остаются без ответа.

Невозмутимые жители этого барака уже привыкли к потопам, ведь дело привычное, говорят уфимцы. То трубы прорвет, то новая дыра появится в потолке. Соседям снизу тоже несладко. Плохо пахнущая проблема беспокоит жителей двухэтажки не первый год. У дома шесть выгребных ям. Как рассказывают уфимцы, откачивать нечистоты управляющая компания отказывается.

Все полы вздулись, вся жижа под полом. Нам сказали, что там не могут откачать. Тут десяти машин не хватит. Анастасия Нафикова, жительница дома №283 по ул. Ахметова

И это еще не все. Чуть более недели назад в доме произошла авария, жильцы остались без воды. Основной удар пришелся на квартиру семьи Нафиковых, так как водопровод проходит через их жилище.

Пришли, посмотрели, пообещали сделать в течение двух дней. Однако ничего не происходит. Равиль Нафиков, житель дома №283 по ул. Ахметова

Набираю в банки, в ведра. Мы уже не стираем, раз в день мою посуду. Гульсина Нафикова, жительница дома №283 по ул. Ахметова

В управляющей компании поясняют: чтобы починить трубы, помимо этого барака, отключить от водоснабжения нужно будет еще 13 домов. В организации пообещали устранить проблему в ближайшие сутки.

Завтра бригада приедет, чтобы отключить дом от водоснабжения. После этого будут проведены ремонтные работы, заменена часть трубы. Ильдус Ямалетдинов, и.о. главного инженера ООО «ТЖХ» Ленинского района г. Уфы