В Уфе жильцы барака жалуются на зловонный запах и сырость

Дыры в потолке, изношенные трубы и переполненные выгребные ямы. Жители одного из в домов в Уфе живут в нечеловеческих условиях. Ко всему прочему прибавилась и авария, которая лишила барак воды. Обращения и жалобы в местные органы власти и управляющую компанию остаются без ответа.
Невозмутимые жители этого барака уже привыкли к потопам, ведь дело привычное, говорят уфимцы. То трубы прорвет, то новая дыра появится в потолке. Соседям снизу тоже несладко. Плохо пахнущая проблема беспокоит жителей двухэтажки не первый год. У дома шесть выгребных ям. Как рассказывают уфимцы, откачивать нечистоты управляющая компания отказывается.
И это еще не все. Чуть более недели назад в доме произошла авария, жильцы остались без воды. Основной удар пришелся на квартиру семьи Нафиковых, так как водопровод проходит через их жилище.
В управляющей компании поясняют: чтобы починить трубы, помимо этого барака, отключить от водоснабжения нужно будет еще 13 домов. В организации пообещали устранить проблему в ближайшие сутки.
Что касается выгребных ям, то в организации сообщили, что спецтехнику там уже заказали и работа по откачке нечистот начнется в течение нескольких дней и что самое главное – за счет управляющей компании.