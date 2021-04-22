В Уфе пройдет концерт, посвященный творчеству композитора Рима Хасанова

В Уфе состоится концерт, посвященный творчеству выдающегося композитора современности Рима Хасанова. Праздник музыки развернется 25 апреля в  ГКЗ «Башкортостан». Он приурочен к 10-летию проекта «Башкорт йыры».

В концерте примут участие звезды башкирской эстрады. Творчество Рима Хасанова стало неотъемлемой частью современного музыкального искусства. Народный артист  Башкортостана создал более 400 лирических песен, баллад и романсов. Рим Хасанов – автор театральных, симфонических, камерно-инструментальных и хоровых произведений, музыки к драматическим спектаклям и кинофильмам. Им было создано музыкальное оформление более 70 спектаклей национальных театров Башкортостана.

Как отметил сам Рим Хасанов, на концерте 25 апреля прозвучат уже полюбившиеся слушателям композиции и новые песни, в исполнении самого маэстро. Начало в 18:00.

Поют около 25 певцов, среди них такие красивые голоса. Мне уже послали некоторые записи, для меня был громадный сюрприз. Там были некоторые песни, которые я уже забыл. Их нашли, возродили. И сам я новую песню исполню.

Рим Хасанов, народный артист Республики Башкортостан, композитор
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