В Уфе пройдет концерт, посвященный творчеству композитора Рима Хасанова

В Уфе состоится концерт, посвященный творчеству выдающегося композитора современности Рима Хасанова. Праздник музыки развернется 25 апреля в ГКЗ «Башкортостан». Он приурочен к 10-летию проекта «Башкорт йыры».
В концерте примут участие звезды башкирской эстрады. Творчество Рима Хасанова стало неотъемлемой частью современного музыкального искусства. Народный артист Башкортостана создал более 400 лирических песен, баллад и романсов. Рим Хасанов – автор театральных, симфонических, камерно-инструментальных и хоровых произведений, музыки к драматическим спектаклям и кинофильмам. Им было создано музыкальное оформление более 70 спектаклей национальных театров Башкортостана.
Как отметил сам Рим Хасанов, на концерте 25 апреля прозвучат уже полюбившиеся слушателям композиции и новые песни, в исполнении самого маэстро. Начало в 18:00.