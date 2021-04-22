В Уфе пройдет концерт, посвященный творчеству композитора Рима Хасанова

Поют около 25 певцов, среди них такие красивые голоса. Мне уже послали некоторые записи, для меня был громадный сюрприз. Там были некоторые песни, которые я уже забыл. Их нашли, возродили. И сам я новую песню исполню.

Рим Хасанов, народный артист Республики Башкортостан, композитор