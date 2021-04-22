В Уфе продолжается юношеский хоккейный турнир «КУБОК ŠKODA-2021»

В Уфе продолжается детский международный турнир «КУБОК ŠKODA-2021»для детей до 12 лет. Накануне завершился групповой этап соревнований. «Салават Юлаев» не сумел порадовать своих болельщиков. В заключительном матче дня хозяева турнира уступили «Авангарду».
Московское «Динамо» в очередной раз подтвердило статус фаворита. На этот раз были разгромлены одноклубники из Санкт-Петербурга – 15:0. Порадовали своих поклонников и «армейцы» Москвы. На этот раз обыграли «Северсталь» – 16:1.
Самым интригующим стал матч «Сибирь» – «Авто-Спартаковец». Итог – 8:3 – крупная победа коллектива из Екатеринбурга. Но тренеры новосибирцев не расстраиваются. Для них участие в «Кубке Шкода» уже большое событие.
В пятницу команды начнут плей-офф. В первом полуфинале сыграют «Динамо» и «Авангард», во втором ЦСКА сразится с «Авто-Спартаковцем».