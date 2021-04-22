В Уфе продолжается юношеский хоккейный турнир «КУБОК ŠKODA-2021»

В Уфе продолжается детский международный турнир «КУБОК ŠKODA-2021»для детей до 12 лет. Накануне завершился групповой этап соревнований. «Салават Юлаев» не сумел порадовать своих болельщиков. В заключительном матче дня хозяева турнира уступили «Авангарду».

Московское «Динамо» в очередной раз подтвердило статус фаворита. На этот раз были разгромлены одноклубники из Санкт-Петербурга – 15:0. Порадовали своих поклонников и «армейцы» Москвы. На этот раз обыграли «Северсталь» – 16:1.

Мы стараемся сдержанно реагировать на голы, чтобы не ранить детей сильно. Все-таки счета очень неприличные, даже для детского хоккея. Мы ко всем относимся с уважением. Елена Штрахунова, болельщица команды ЦСКА

Самым интригующим стал матч «Сибирь» – «Авто-Спартаковец». Итог – 8:3 – крупная победа коллектива из Екатеринбурга. Но тренеры новосибирцев не расстраиваются. Для них участие в «Кубке Шкода» уже большое событие.

Для нас это первый такой серьезный турнир, где представлены такие команды, тем более с запада. Поэтому для нас это возможность проверить наш уровень Валерий Моргунов, тренер команды «Сибирь»