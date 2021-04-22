В Башкирии заключен под арест глава сельсовета, где собаки насмерть загрызли ребенка

Глава сельского совета Учалинского района Раян Ахтямов заключен под домашний арест. Ему предъявлено обвинение по статье «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека».

Ранее редакция bash.news передавала, что следователи задержали местного руководителя сельсовета по подозрению в халатности, которая повлекла смерть человека. В частности, Раян Ахтямов неоднократно игнорировал просьбы сафаровцев об отлове бродячих животных.

Напомним, в деревне Сафарово беспризорные собаки насмерть загрызли 4-летнего мальчика. Ребенок играл на улице, пока его мама занималась стиркой дома. Стая псов сразу же накинулась на малыша и вцепилась мертвой хваткой. Животных еле отогнали односельчане мальчика, однако спасти его уже не удалось: собаки нанесли ему смертельные травмы.