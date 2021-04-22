Жителям Башкирии рассказали, как получить пять тысяч рублей неполным семьям

В России неполные семьи смогут получать более 5 тысяч рублей ежемесячно. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному Собранию. По его словам, данная категория семей особенно нуждается в поддержке.

Оформить пособие смогут те семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Обязательным условием является, чтобы семья попадала под категорию «неполная», а дети попадали под возрастной ценз от 8 до 16 лет.

Выплаты смогут получать родители, которым в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя, или единственные родители (когда второй родитель умер, пропал без вести или если он вообще не указан в свидетельстве о рождении ребенка). Минтруд России

Оформить пособие можно будет на портале «Госуслуг». Позже ведомство объявит о перечне документов, которые следует прикрепить к заявлению, а также анонсируют дату начала приема заявок.