Жителям Башкирии рассказали, как получить пять тысяч рублей неполным семьям

В России неполные семьи смогут получать более 5 тысяч рублей ежемесячно. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному Собранию. По его словам, данная категория семей особенно нуждается в поддержке.
Оформить пособие смогут те семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Обязательным условием является, чтобы семья попадала под категорию «неполная», а дети попадали под возрастной ценз от 8 до 16 лет.
Оформить пособие можно будет на портале «Госуслуг». Позже ведомство объявит о перечне документов, которые следует прикрепить к заявлению, а также анонсируют дату начала приема заявок.
По данным регионального Минтруда, в Башкортостане 139 тысяч матерей в одиночку воспитывают 174 тысячи детей и 13 тысяч отцов воспитывают 15 тысяч детей. Размер выплаты будет составлять половину регионального прожиточного минимума на ребенка. То есть выплата с июля должна составить 5038,5 рубля.