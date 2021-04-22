Жителям Башкирии рассказали, как получить пять тысяч рублей неполным семьям

В России неполные семьи смогут получать более 5 тысяч рублей ежемесячно. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному Собранию. По его словам, данная категория семей особенно нуждается в поддержке.

Фото №1 - Жителям Башкирии рассказали, как получить пять тысяч рублей неполным семьям

Оформить пособие смогут те семьи, в которых  среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Обязательным условием является, чтобы семья попадала под категорию «неполная», а дети попадали под возрастной ценз от 8 до 16 лет.

Выплаты смогут получать родители, которым в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя, или единственные родители (когда второй родитель умер, пропал без вести или если он вообще не указан в свидетельстве о рождении ребенка).

Минтруд России

Оформить пособие можно будет на портале «Госуслуг». Позже ведомство объявит о перечне документов, которые следует прикрепить к заявлению, а также анонсируют дату начала приема заявок.

По данным регионального Минтруда, в Башкортостане 139 тысяч матерей в одиночку воспитывают 174 тысячи детей и 13 тысяч отцов воспитывают 15 тысяч детей. Размер выплаты будет составлять половину регионального прожиточного минимума на ребенка. То есть выплата с июля должна составить 5038,5 рубля.

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