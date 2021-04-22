Жителей Башкирии два месяца пугает мертвая корова

Жители Куюргазинского района Башкирии рассказали в социальных сетях печальную историю. Вот уже два месяца сельчане вынуждены смотреть на тушу мертвой коровы, которая лежит рядом с трассой.

Все произошло рядом с деревней Юшатырка. Местные жители по весне обратили внимание на тушу, которая появилась из-под тающего снега. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это мертвая корова.

Рядом с ней лежал новорожденный теленок. К сожалению, малыш тоже не смог выжить. Вскоре выяснилась причина гибели животных: корова принадлежала одной из местных жительниц, которая в силу своего увлечения спиртными напитками не могла уследить за хозяйством. Как раз в эту зиму от нее и ушла беременная корова. Женщина была в запое, поэтому решила ее не искать.

По всей видимости, роды начались прямо в поле, но, ввиду отсутствия рядом ветеринаров, все закончилось плохо.