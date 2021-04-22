В Башкирии мужчина умер от малярии, которую подхватил в Африке

Турист из Башкирии подхватил опасную инфекцию в Занзибаре. Об этом сообщает региональный Миндрав. Мужчина скончался от малярии в марте этого года.
По данным ведомства, это первый случай завозной малярии в этом году. Житель Башкирии отдыхал в Восточной Африке, а когда прилетел обратно почувствовал сильное недомогание. Очень быстро состояние пациента стало ухудшаться. Местные врачи поставили неутешительный диагноз – тропическая малярия в тяжелой форме.
В Минздраве РБ добавили, что случаев завозной малярии не было в республике последние два года. В 2018 году были зафиксированы 2 случая трехдневной формы малярии, которые были завезены из Индии и Республики Нигерия (Западная Африка).
Справка
Малярия — распространённая паразитарная болезнь, характерная для стран с жарким климатом: