В Башкирии мужчина умер от малярии, которую подхватил в Африке

Турист из Башкирии подхватил опасную инфекцию в Занзибаре. Об этом сообщает региональный Миндрав. Мужчина скончался от малярии в марте этого года.

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По данным ведомства, это первый случай завозной малярии в этом году. Житель Башкирии отдыхал в Восточной Африке, а когда прилетел обратно почувствовал сильное недомогание. Очень быстро состояние пациента стало ухудшаться. Местные врачи поставили неутешительный диагноз – тропическая малярия в тяжелой форме.

В Минздраве РБ добавили, что случаев завозной малярии не было в республике последние два года. В 2018 году были зафиксированы 2 случая трехдневной формы малярии, которые были завезены из Индии и Республики Нигерия (Западная Африка).

Справка

Малярия — распространённая паразитарная болезнь, характерная для стран с жарким климатом:

  • высокий риск — Океания и Западная Африка;
  • средний риск — другие части Африки, Южной Азии и Южной Америки;
  • низкий риск — Центральная Америка и другие части Азии.
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