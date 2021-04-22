Власти Уфы хотят сохранить сгоревшую усадьбу Бухартовских за 2,8 млн рублей

Общественники прилагают много сил для сохранения памятника: проводят субботники и добиваются реконструкции. Городские власти пытались отдать флигель усадьбы в аренду на 25 лет «за рубль» (1 руб. за 1 кв. м) с условием реставрации, но желающих не находилось: инвесторы считают с виду льготный договор обременительным.