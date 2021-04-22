Власти Уфы хотят сохранить сгоревшую усадьбу Бухартовских за 2,8 млн рублей

Хорошие новости для жителей Уфы, которые борются за сохранение культурного и архитектурного наследия города. Усадьба Бухартовских будет сохранена.
Напомним, здание, которое имеет важное историческое и архитектурное значение, чуть не исчезло с карты города в 2020 года. Тогда весной здесь произошел сильный пожар, который огнеборцам удалось потушить. Пламя уничтожило только кровлю здания.
Городские власти сейчас находятся в поиске подрядчика, который приведет усадьбу Бухартовских в порядок. Известна начальная стоимость контракта, который будет оплачен из городского бюджета - 2,87 млн рублей.
Исполнитель должен разработать эскизный проект по сохранению архитектурного памятника. В проекте реставрации должны быть научные исследования и обоснования архитектурных решений.
Общественники прилагают много сил для сохранения памятника: проводят субботники и добиваются реконструкции. Городские власти пытались отдать флигель усадьбы в аренду на 25 лет «за рубль» (1 руб. за 1 кв. м) с условием реставрации, но желающих не находилось: инвесторы считают с виду льготный договор обременительным.