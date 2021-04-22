В Уфе хотят продать старые трамваи и троллейбусы

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве появилась информация, опубликованная конкурсным управляющим предприятия Даниилом Рыбалко. МУЭТ уже несколько лет переживает непростые времена, а сегодня Арбитражный суд признал управление банкротом.

В общей сложности на продажу была выставлена 21 единица техники, которая стоит всего 996 тысяч рублей. В этом списке 11 троллейбусов по 38 тысяч рублей каждый, а также 10 трамваев по 58 тысяч рублей. Годы выпуска техники совершенно разные: есть совсем старые экземпляры (1972 год), а есть и образцы 2003 года.