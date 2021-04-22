В Башкирии пьяный мужчина ограбил свою подругу

Жительница села Вперед Давлекановского района Башкирии стала жертвой грабителя. Женщина заявила, что у нее украли 14 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого грабителя по горячим следам. Им оказался 41-летний знакомый потерпевшей, который ранее уже имел проблемы с законом. Похищенные денежные средства он успел потратить на спиртные напитки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 41-летний ранее судимый знакомый потерпевшей, с которым в тот вечер они вместе распивали хмельное. По предварительным данным известно, что подозреваемый узнал, где подруга хранит свои сбережения, и, пока она отвлекалась, брал оттуда деньги. Женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не обратила внимания на странные действия приятеля.

пресс-служба МВД Башкирии

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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