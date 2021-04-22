В Башкирии пьяный мужчина ограбил свою подругу

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 41-летний ранее судимый знакомый потерпевшей, с которым в тот вечер они вместе распивали хмельное. По предварительным данным известно, что подозреваемый узнал, где подруга хранит свои сбережения, и, пока она отвлекалась, брал оттуда деньги. Женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не обратила внимания на странные действия приятеля.

пресс-служба МВД Башкирии