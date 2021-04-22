В Башкирии на нефтяников напал медведь

Получил раны лица и ноги. На рабочих напал медведь. Как сообщают в пресс-службе «Башнефть-добычи», сотрудники уфимского цеха добычи нефти и газа и АТЦ после обработки горной нефтью Кушкульского месторождения увидели медведя и вышли на обочину.

Все происходило при движении на базу в д. Нагретдиново в Караидельском районе. В этот момент на водителя группы напал медведь. Животное получилось отогнать только криками и монтировкой.

После оказания первой медицинской помощи пострадавшего транспортировали в Благовещенск. В настоящее время он в сознании, в состоянии средней степени тяжести.