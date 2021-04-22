Снижение транспортного налога и долги по зарплате: итоги заседания Госсобрания Башкирии

719 миллионов рублей составили долги по зарплате на 118 республиканских предприятиях в прошлом году. Об этом заявил прокурор Башкортостана Владимир Ведерников. Он выступил с докладом об итогах деятельности ведомства в прошлом году перед депутатами. Какие законы приняты?

Заседание депутатов Государственного Собрания республики началось не по плану. Поступили предложения изменить повестку и включить вопрос о ходе ремонта улицы Комсомольской в Уфе. Решено проанализировать ситуацию на заседании профильного комитета и отдельно рассказать о результатах проверки. А вот доклад прокурора Башкортостана Владимира Ведерникова во многом коснулся влияния пандемии коронавируса и защиты прав врачей. Выявлено около 4 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. На особом контроле рынок труда. По данным прокуратуры, предстоит вернуть еще 719 млн рублей для работников 118 предприятий.

В первом чтении принят законопроект о трехдневном голосовании. Изменения вносятся в Кодекс республики о выборах. Они могут быть приняты в десятидневный срок со дня назначения выборов. В этом формате планируется проведение осенью выборов депутатов Госдумы восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в органы местного самоуправления.

Также рассмотрен законопроект о предоставлении 50% скидки при уплате транспортного налога для пассажирских и грузовых перевозчиков, работающих на газомоторном топливе. Такой же льготой смогут воспользоваться и физлица, имеющие авто на газе. Многодетные семьи также будут платить вдвое меньше за транспорт с объемом от 150 до 200 лошадиных сил.

По налогу на имущество льготированы будут коммерческие организации, которые входят в реестр медицинских организаций, занимающихся репродуктивными функциями. То есть это гинекология, акушерство, и то оборудование, которое используется для этих целей, будет освобождено от налога на имущество. Средства, которые будут высвобождены, будут направлены на приобретение другого высокотехнологического оборудования. Это связано с Годом здоровья. Рида Субханкулова, председатель комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям