Власти Башкирии рассказали о проведении Бессмертного полка в 2021 году

Если в прошлом году от нашей республики приняло участие около 42 тысяч человек, то в этом году мы хотим, чтобы было не менее 400 тысяч, то есть нам в 10 раз нужно увеличить количество участников. Мы считаем, что долг каждого человека, живущего в республике, приобщиться к этой акции, поэтому призываем к участию.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан