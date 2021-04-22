Власти Башкирии рассказали о проведении Бессмертного полка в 2021 году

Шествие Бессмертного полка переносится на 24 июня, эта же акция в онлайн-формате состоится 9 мая. В Башкирии обсудили подготовку к торжественным мероприятиям, приуроченным ко Дню Победы.
22 апреля в Правительстве Башкортостана состоялось заседание республиканского оргкомитета. Празднование пройдёт при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Так, 7 мая в ГКЗ «Башкортостан» состоится праздничный концерт. 9 мая пройдёт церемония возложения цветов в парке Победы. На проспекте Октября организуют прохождение военнослужащих уфимского гарнизона, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и организаций.
В параде примут участие свыше 1,5 тысяч человек личного состава, духовой оркестр, современная военная техника и малая авиация. На площади имени Ленина состоится праздничный концерт. Его хедлайнером станет группа «Любэ». Завершится всё салютом на площади имени Ленина и перед дворцом культуры УМПО. Прямую трансляцию праздника будет вести телеканал «БСТ».