В Уфе заработали 7 паромных переправ

В Уфе на воду вышли паромы. В башкирской столице заработали переправы, так что садоводы могут открыть сезон. Также по городу курсирует общественный маршрут. И готовится еще один, прогулочный.

В родную водную стихию речники в этом году влились почти на две недели раньше обычного. Глаза соскучились по водной глади, а руки – по штурвалу. С их основными пассажирами, говорит капитан судна Ильдар Закыриев, у них много общего.

К выходу на воду готовятся всю зиму. Ремонтируют, приводят в порядок судно, чтобы во время сезона не подвело. Простой не простят.

У всех бабушек номера есть, начнут звонить вплоть до президента. Так что они люди серьезные. Ильдар Закыриев, капитан теплохода

Бабушки, говорит капитан судна, пассажиры особые. Команду знают в лицо, замечают, даже когда паром меняют на другой, вроде бы, идентичный прежнему. Но и из-за возраста и внимание нужно особое. Оказывать помощь приходилось не раз.

Кого пчела укусит, упадет, кого еще что. Обязали отучиться первой помощи. Ильдар Закыриев, капитан теплохода

Они могут не только первую помощь оказать, но и дать отпор пиратам. В рубке соответствующая инструкция. Здесь у многих за плечами богатый опыт. Кто-то бороздил моря, а кто-то спускался глубже. Вячеслав Черепанов сейчас капитан-механик, а до выхода на пенсию его рабочей формой был водолазный костюм.

Дома сидеть непривычно, река зовет. Устроился сюда. Каждый из нас ждет, скорее бы весна. Вячеслав Черепанов, капитан-механик

И в этом году она наступила для них раньше. В Уфе заработали 7 паромных переправ: две на ДОКе – пассажирская и грузовая, в Сипайлово, на Трамплине, в Дудкино, в Козарезе и Чесноковке. Также ходит общественный маршрут от Сипайлово до Зелёного Мыса, который делает 4 остановки.

Из-за половодья суда службы речных переправ работают и на затопленных территориях. Уже организована перевозка жителей по маршруту Козарез-Нижегородка. Цены на 7 переправах остались прошлогодние.