В Уфе на воду вышли паромы. В башкирской столице заработали переправы, так что садоводы могут открыть сезон. Также по городу курсирует общественный маршрут. И готовится еще один, прогулочный.
В родную водную стихию речники в этом году влились почти на две недели раньше обычного. Глаза соскучились по водной глади, а руки – по штурвалу. С их основными пассажирами, говорит капитан судна Ильдар Закыриев, у них много общего.
К выходу на воду готовятся всю зиму. Ремонтируют, приводят в порядок судно, чтобы во время сезона не подвело. Простой не простят.
Бабушки, говорит капитан судна, пассажиры особые. Команду знают в лицо, замечают, даже когда паром меняют на другой, вроде бы, идентичный прежнему. Но и из-за возраста и внимание нужно особое. Оказывать помощь приходилось не раз.
Они могут не только первую помощь оказать, но и дать отпор пиратам. В рубке соответствующая инструкция. Здесь у многих за плечами богатый опыт. Кто-то бороздил моря, а кто-то спускался глубже. Вячеслав Черепанов сейчас капитан-механик, а до выхода на пенсию его рабочей формой был водолазный костюм.
И в этом году она наступила для них раньше. В Уфе заработали 7 паромных переправ: две на ДОКе – пассажирская и грузовая, в Сипайлово, на Трамплине, в Дудкино, в Козарезе и Чесноковке. Также ходит общественный маршрут от Сипайлово до Зелёного Мыса, который делает 4 остановки.
Из-за половодья суда службы речных переправ работают и на затопленных территориях. Уже организована перевозка жителей по маршруту Козарез-Нижегородка. Цены на 7 переправах остались прошлогодние.
Служба речных переправ планирует запустить новый маршрут. Это часовые прогулки на теплоходах от Монумента Дружбы. Судно примет первых пассажиров, как только Белая сойдет с причала.