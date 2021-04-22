В Уфе рассказали о ходе реконструкции путепровода на Заки Валиди

В Уфе продолжается реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. Сейчас ремонт на стадии монтажа балок пролетного строения. Работы проходят в ночное время. Из-за безопасности проспект Салавата Юлаева будет перекрываться с полуночи до 5 утра.

Как только город засыпает, на новом путепроводе по улице Заки Валиди начинается монтаж пролетных балок. Движение по проспекту Салавата Юлаева вновь перекрывают для безопасности, как это было в январе, при разборе старых конструкций. На крайних опорах работы почти завершены, а вот средняя полностью готова.

На развязке будет два пролета, что позволит расширить дорогу. Один из них длиной 24 метра, другой – 33. Балки готовы полностью, и на каждый пролет уйдет по 14 таких конструкций. Работы по монтажу должны завершиться к середине мая.

Параллельно на объекте ведутся работы по переустройству нитей водопроводов. Уже уложено два участка под проспектом Салавата Юлаева и проезжей частью улицы Воровского. Строители обещают завершить все до начала отопительного сезона.

На объекте работают 50 строителей в 2 смены, задействовано 17 единиц техники. Ненормированный график лишь у руководства, которое проводит здесь и дни и ночи. Как, например, начальник участка Раиль Мулюков. За его плечами 38 лет в этой сфере. Примечательно, но именно он еще в 90-е строил этот мост.