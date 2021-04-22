В Башкирии 9-летнему мальчику с диабетом нужна помощь

Рамазану Валееву из Стерлитамака нужна помощь. 9-летний мальчик страдает диабетом. Ему приходится по несколько раз в день проверять уровень глюкозы в крови. Современная система мониторинга стоит денег, которая непосильна для его семьи. Помочь Рамазану можно, отправив слово ДЕТИ на номер 5542. «Среда милосердия» – совместный проект телеканала БСТ и благотворительного фонда «Русфонд». Помощь благодаря акции получили многие. Семья Валеевых верит, что их история тоже не останется без внимания.
С виду абсолютно здоровый ребенок: смышленый, активный, учит английский и занимается спортом. Несмотря на свое заболевание, Рамазан постоянно чем-то занят. 5 лет назад мальчику диагностировали диабет. Поводом обратиться к врачам стало наблюдение родителей: сын после детского сада был апатичным, плаксивым и постоянно просил пить.
Минзале Валеевой пришлось уволиться с работы. Сына нужно было кормить строго по расписанию, считать калории и подбирать специальное меню. Перекусить чипсами или пиццей Рамазан не может. 6 раз в день приходится делать инсулин, почти столько же прокалывать пальцы, чтобы контролировать свое состояние. В 9 лет он делает и то, и другое самостоятельно.
У Рамазана есть непрерывная система мониторинга крови. По сути, это гаджет, который крепится на руку и через ридер показывает уровень глюкозы. Только вот сенсор на это устройство стоит порядка 5 тысяч рублей, и хватает его лишь на 2 недели. Поэтому пользоваться приходится им нечасто. Финансов на это не хватает, в семье есть еще один школьник, а зарабатывает лишь отец семейства.
Благодаря помощи неравнодушных через проект «Среда милосердия» герою предыдущего сюжета Егору Шумкову с диагнозом ДЦП удалось собрать деньги на покупку специализированной коляски. Валеевы надеются, что не останутся без внимания со своей историей. Им нужно собрать порядка 163 тысяч рублей, самостоятельно они этого сделать не могут. Этой суммы хватит на годовой запас сенсора. Для этого достаточно отправить слово DETI (ДЕТИ) на номер 5542, стоимость одного сообщения 75 рублей. Родители Рамазана знают, что есть дети с более сложным диагнозом. Но ведь каждый случай индивидуален. И больной ребенок в семье – это трагедия для тех, кто любит его больше всех на свете.