В Башкирии 9-летнему мальчику с диабетом нужна помощь

Рамазану Валееву из Стерлитамака нужна помощь. 9-летний мальчик страдает диабетом. Ему приходится по несколько раз в день проверять уровень глюкозы в крови. Современная система мониторинга стоит денег, которая непосильна для его семьи. Помочь Рамазану можно, отправив слово ДЕТИ на номер 5542. «Среда милосердия» – совместный проект телеканала БСТ и благотворительного фонда «Русфонд». Помощь благодаря акции получили многие. Семья Валеевых верит, что их история тоже не останется без внимания.

С виду абсолютно здоровый ребенок: смышленый, активный, учит английский и занимается спортом. Несмотря на свое заболевание, Рамазан постоянно чем-то занят. 5 лет назад мальчику диагностировали диабет. Поводом обратиться к врачам стало наблюдение родителей: сын после детского сада был апатичным, плаксивым и постоянно просил пить.

Анализ показал высокий сахар. Сначала было 11, пока собирались, я его покормила, сахар был 30. Нас сразу положили в реанимацию. Нас продержали 3 дня и отправили в Уфу. Приехали домой без знаний, без опыта, как слепые котята. И начали жизнь с нового листа. Минзаля Валеева, мама Рамазана

Минзале Валеевой пришлось уволиться с работы. Сына нужно было кормить строго по расписанию, считать калории и подбирать специальное меню. Перекусить чипсами или пиццей Рамазан не может. 6 раз в день приходится делать инсулин, почти столько же прокалывать пальцы, чтобы контролировать свое состояние. В 9 лет он делает и то, и другое самостоятельно.

Допустим, контрольная идет. Он почувствовал, что у него низкие сахара. При низких сахарах у него дрожат ноги. Слабость бывает. Сахара он измерял глюкометром, и были сложности. Минзаля Валеева, мама Рамазана

У Рамазана есть непрерывная система мониторинга крови. По сути, это гаджет, который крепится на руку и через ридер показывает уровень глюкозы. Только вот сенсор на это устройство стоит порядка 5 тысяч рублей, и хватает его лишь на 2 недели. Поэтому пользоваться приходится им нечасто. Финансов на это не хватает, в семье есть еще один школьник, а зарабатывает лишь отец семейства.