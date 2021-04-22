В Уфе устроили зиму ради съемок исторического фильма

Неожиданно прошлой ночью в исторический центр Уфы нагрянула зима с настоящей пургой. Это все дорогостоящая реконструкция исторического фильма «Дневник поэта». Такого масштаба в киноиндустрии Башкортостана еще не было, говорят создатели.
Перекрытую улицу Коммунистическую вернули во времена Советского Союза ровно на одну ночь. Проработаны все детали до мелочей – от автомобилей до вывесок на зданиях.
Полнометражный художественный фильм о Рами Гарипове станет завершающей частью трилогии «Первая Республика» и единственным в Башкортостане народным фильмом. В нее входят картины «Бабич» и «Первая Республика», третья часть – «Дневник поэта». Трилогия посвящена выдающимся деятелям культуры республики. Над фильмом о поэте работает уже сложившаяся в первых двух частях трилогии команда.