В Уфе устроили зиму ради съемок исторического фильма

Неожиданно прошлой ночью в исторический центр Уфы нагрянула зима с настоящей пургой. Это все дорогостоящая реконструкция исторического фильма «Дневник поэта». Такого масштаба в киноиндустрии Башкортостана еще не было, говорят создатели.

Перекрытую улицу Коммунистическую вернули во времена Советского Союза ровно на одну ночь. Проработаны все детали до мелочей – от автомобилей до вывесок на зданиях.