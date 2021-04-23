В Башкирии 96-летний ветеран сгорел заживо в своей квартире

Страшная трагедия произошла минувшим вечером в Салавате. После тушения пожара в одной из квартир был обнаружен ветеран Великой Отечественной войны.

Возгорание произошло в двухэтажном доме по улице Богдана Хмельницкого. На место незамедлительно прибыли пожарные расчеты. После того, как пожарным удалось потушить возгорание, в квартире был обнаружен 96-летний ветеран. Его передали медикам, но вскоре он скончался от полученных травм.

Следственным комитетом по данному факту уже организована доследственная проверка. Стражи порядка назначили целый ряд экспертиз для того, чтобы установить точную причину смерти мужчины.