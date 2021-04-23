В Уфе ищут без вести пропавшего 20-летнего Максима Мисбахова

В столице Башкирии продолжаются поиски пропавшего при загадочных обстоятельствах 20-летнего Максима Мисбахова. Его нахождение остаётся неизвестным с 20 апреля.

Приметы Максима: серо-голубые глаза, темно-русые волосы, среднее телосложение, рост около 177 см. В день исчезновения парень был одет в джинсы синего цвета, чёрную кофту, чёрную куртку и серые кроссовки.

В поисках 20-летнего парня активно принимают участие волонтеры отряда "Лиза Алерт". Телефоны для связи: 8 (800) 700 54 52, 8 (987) 099 70 92 или 112.