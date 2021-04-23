Не справился с управлением: ДТП в Башкирии унесло жизни двоих мужчин

Вчера, 22 апреля, в Абзелиловском районе Башкирии произошло смертельное ДТП - водитель автомобиля Lada Granta на полном ходу съехал в кювет. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

Авария произошла на 67 км автодороги Серменево - Амангильдино - Баймак. За рулем легковушки находился 39-летний местный житель. По всей видимости, мужчина попросту не справился с рулевым управлением.

В результате ДТП водитель "Гранты" скончался на месте трагедии, а его 25-летний пассажир - в больнице. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.