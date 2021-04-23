В Уфе прошла презентация этно-проекта «Хазина»

Народная музыка в современной обработке. В Уфе прошла презентация женского этно-проекта «Хазина». В программе концерта были башкирские народные мелодии в современной обработке и авторские композиции. Группа исполнила также произведения композитора Урала Идельбаева.

На концерте были представлены и синглы из первого альбома. Работа над диском удостоилась гранта «Молодёжного музыкального проекта по сохранению культурного наследия «HAZINA». Его выиграла руководитель коллектива Земфира Рашитова на Всероссийском форуме «Таврида» в прошлом году. Идеи башкирской кураистки по пропаганде народного фольклора и культурного воспитания молодого поколения поддержали эксперты Федерального агентства по делам молодёжи.

Мелодия, которую я презентовала, очень редкая. Мне повезло, что я ее нашла и сыграла для людей.

Наиля Биктимирова, участница этно-проекта «Хазина»

Планы большие – фестивали, различные конкурсы. Дай бог, у нас все получится.

Залия Ганиатуллина, участница этно-проекта «Хазина»
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