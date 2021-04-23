В Уфе прошла презентация этно-проекта «Хазина»

Народная музыка в современной обработке. В Уфе прошла презентация женского этно-проекта «Хазина». В программе концерта были башкирские народные мелодии в современной обработке и авторские композиции. Группа исполнила также произведения композитора Урала Идельбаева.

На концерте были представлены и синглы из первого альбома. Работа над диском удостоилась гранта «Молодёжного музыкального проекта по сохранению культурного наследия «HAZINA». Его выиграла руководитель коллектива Земфира Рашитова на Всероссийском форуме «Таврида» в прошлом году. Идеи башкирской кураистки по пропаганде народного фольклора и культурного воспитания молодого поколения поддержали эксперты Федерального агентства по делам молодёжи.