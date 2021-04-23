В праздничные дни жителям Башкирии синоптики пообещали дожди

На майски праздники жителям Башкирии пообещали дождливую погоду. По словам главного синоптика регионального метеоцентра Анны Козаевой, в ближайшие дни в республике будут регулярно проходить фронты циклона, которые и принесут с собой осадки.

Фото №1 - В праздничные дни жителям Башкирии синоптики пообещали дожди

«Могу огорчить жителей республики. Дело в том, что мы будем находиться под влиянием циклона, будут проходить фронты. Поэтому погода будет неустойчивой. В ближайшие выходные мы ждем погоду с дождями»

Анна Козаева

По словам метеоролога, температура воздуха не поднимется выше +14 градусов - днем и +4 - ночью.

«Будет преобладать температура ночью +1…+6, днем +9…+14. В понедельник-вторник вероятность осадков небольшая, но местами могут пройти небольшие дожди. Температура воздуха может несколько повыситься до +10…+15. В среду-четверг опять вероятность осадков возрастает, проходят очередные фронтальные разделы»

Анна Козаева

Синоптик уточнила, что более точный прогноз на 26 апреля - 2 мая появится на следующей неделе. 

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