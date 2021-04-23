В Башкирии подорожали яйца и подешевели колбасы

За минувшую неделю в республике значительно выросли в цене яйца. Об этом сообщает Башстат. Стоимость продукта перед Пасхой взлетела на три рубля.
Теперь за 10 штук яиц нужно будет отдать в среднем 82 рубля. Также в цене выросла свинина (+4 рубля) и баранина (+7 рублей).
Значительно подорожали и огурцы – на 12 рублей. Теперь на кассе за них нужно будет отдать 115 рублей за один килограмм.
При этом в регионе на 7 рублей подешевели колбасы. Их стоимость составила 406 рублей за килограмм. Также доступнее на 4 рубля стали твердые и мягкие сыры. Их стоимость на данный момент составляет 533 рубля за килограмм.