В Башкирии штраф за продажу энергетиков детям составит 250 тысяч рублей

В Башкирии принят закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Соответствующие поправки приняли депутаты Госсобрания – Курултая Башкирии накануне, 22 апреля. За нарушение запрета теперь придется отдать круглую сумму.

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Так, штраф для физических лиц варьируется от 3 до 4 тысяч рублей. Должностные лица, переступившие закон, уже отдадут в 10 раз больше – от 30 до 40 тысяч, юридические – 150-200 тысяч рублей.

За повторное нарушение суммы резко возрастают.

«За повторное нарушение закона граждане заплатят от 4 до 5 тысяч рублей, должностные лица – от 40 до 50 тысяч рублей и юридические лица – от 200 до 250 тысяч рублей»

Парламентарии уверены, что поправки в законодательство позволят снизить число заболеваний среди подростков.

«Неумеренное употребление энергетиков плохо влияет на здоровье, особенно на неокрепший, растущий организм детей. При этом именно подростки зачастую пьют энергетики бесконтрольно, не думая о последствиях»,

Константин Толкчаев, председатель Государственного Собрания – Курултая республики
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