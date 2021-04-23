В Башкирии штраф за продажу энергетиков детям составит 250 тысяч рублей

В Башкирии принят закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Соответствующие поправки приняли депутаты Госсобрания – Курултая Башкирии накануне, 22 апреля. За нарушение запрета теперь придется отдать круглую сумму.

Так, штраф для физических лиц варьируется от 3 до 4 тысяч рублей. Должностные лица, переступившие закон, уже отдадут в 10 раз больше – от 30 до 40 тысяч, юридические – 150-200 тысяч рублей.