В Уфе заработали выставка «Рыбалка и Охота. Отдых» и ярмарка «Весна подарками красна»

Настоящий праздник для любителей активного отдыха. В ВДНХ-Экспо в Уфе свою работу начала специализированная выставка «Рыбалка и Охота. Отдых», а также открылась универсальная ярмарка «Весна подарками красна».
Они соскучились по своему отдыху за время пандемии. Новинок для рыболовов и охотников накопилось немало – от всевозможных снастей до серьезной техники.
В рамках выставки пройдут мастер-классы от участников и консультации известных специалистов. На площадке выставочного комплекса работает универсальная ярмарка «Весна подарками красна».
Выставка «Рыбалка и Охота. Отдых» и универсальная ярмарка будут работать в ВДНХ-Экспо до 25 апреля включительно.