В Башкирии 9 мая акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн

Открылась регистрация на шествие в «Бессмертном полку» онлайн. Виртуальный парад в этом году пройдет 9 мая по всей России и еще почти в 100 странах. Традиционное шествие «Бессмертного полка» предварительно назначено на 24 июня, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Чтобы стать участниками патриотической акции, зарегистрируйтесь любым удобным для вас способом. В личном кабинете можно будет отследить статус заявки, получить ссылку на видео шествия вашего родственника-ветерана. Заявки принимаются до 9 мая. Если успеете зарегистрироваться до 7 мая, узнаете время, когда ваш герой пройдет в строю.