В Башкирии 340 человек скончались от коронавируса

В Башкирии продолжается рост числа заболевших коронавирусом. Количество новых выявляемых случаев который день не превышает 100 человек в сутки.
По данным регионального оперативного штаба, 99 жителей Башкирии за прошедшие 24 часа заразились covid-19. За все время факт инфицирования подтвердился у 31 931 человека.
За минувшие сутки два человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. За все время число жертв достигло 340.
За последние сутки два компонента вакцины получили 5 052 гражданина. Всего привито 136 980 жителей республики.