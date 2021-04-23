В Башкирии 340 человек скончались от коронавируса

В Башкирии продолжается рост числа заболевших коронавирусом. Количество новых выявляемых случаев который день не превышает 100 человек в сутки.

По данным регионального оперативного штаба, 99 жителей Башкирии за прошедшие 24 часа заразились covid-19. За все время факт инфицирования подтвердился у 31 931 человека.

За минувшие сутки два человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. За все время число жертв достигло 340.